Акционеры обвинили Facebook в выплате миллиардов долларов FTC ради персональной защиты Марка Цукерберга

Акционеры Facebook подали на компанию в суд, обвинив в выплате $5 млрд Федеральной торговой комиссии США (FTC) в 2019 году для того, чтобы ведомство отказалось от намерений предъявить персональные обвинения главе компании Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) по факту скандальной утечки данных Cambridge Analytica в 2018 году.

Источник: gizmodo.com

Материалы по коллективному иску, состоящему из множества поданных акционерами Facebook жалоб, опубликовал Джейсон Кинт (Jason Kint), глава торговой ассоциации Digital Content Next — в неё входит множество крупных изданий, включая New York Times и Wall Street Journal. Иск был подан в Канцелярский суд штата Делавэр в августе. Истцами стали акционеры Facebook, в том числе пенсионные фонды учителей, пожарных, полиции, медсестёр, судей, а также профсоюз строительных рабочих. Они обвиняют главу компании Марка Цукерберга, главного операционного директора Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), а также членов правления Марка Андреессена (Marc Andreessen) и Питера Тиля (Peter Thiel) в нарушении фидуциарных обязательств — то есть обязательств, заключающихся в отказе от действий, направленных на извлечение личной выгоды при выполнении полномочий в компании.

«... Цукерберг, Сандберг и другие директора Facebook дали согласие на многомиллиардное урегулирование с FTC в качестве услуги за услугу для защиты Цукерберга от упоминания в жалобе FTC, привлечения к личной ответственности или даже принуждения к даче показаний», — говорится в жалобе, поданной пенсионным фондом Род-Айленда, которая в дальнейшем была объединена с двумя другими жалобами акционеров. Компания обвиняется в выплате на $4,9 млрд больше максимального штрафа, с которым Facebook могла столкнуться в случае судебного разбирательства. При этом FTC публично не заявляла о намерениях подать в суд лично на господина Цукерберга. Однако в иске приводятся документы, связанные с мировым соглашением с FTC, которые судья обязал Facebook передать пенсионному фонду Род-Айленда в начале этого года.

Опубликовавший материалы иска Джейсон Кинт изначально хотел получить подробные ответы по инциденту с Cambridge Analytica, в результате которого данные 50 млн пользователей Facebook оказались в распоряжении политических консультантов. Но когда стало известно том, что вопросы были урегулированы за $5 млрд с FTC и за $100 млн с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) — причём последний факт получил намного меньшую огласку — у него возникли опасения, что ответов он так и не получит.

Согласно представленным документам, по окончании расследования FTC инцидента с Cambridge Analytica компания Facebook согласилась пойти на досудебное урегулирование вопроса только в том случае, если ведомство откажется от персонального преследования Цукерберга: «24 июля 2019 года SEC и Facebook объявили об урегулировании, согласно которому компания выплачивает $100 млн за прекращение расследования относительно вводящих в заблуждение заявлений об утечке [данных в] Cambridge Analytica. В тот же день FTC объявила, что Facebook согласилась выплатить рекордные $5 млрд в рамках урегулирования, которое включало снятие обвинений с Цукерберга и Сандберг (которые не были указаны ответчиками)... В переговорах наступил ключевой момент, когда представители FTC приняли предложенный [формат] "услуга за услугу" со стороны Facebook: оно позволило бы Цукербергу избежать [обвинений], но только в том случае, если бы Facebook заплатила на несколько миллиардов больше суммы, установленной законом как максимальный штраф».

Сумма сделки оказалась рекордной за всю историю FTC. Но даже несмотря на это, данную сумму всё равно трудно назвать существенным наказанием для компании, которая только в первый квартал того же года заработала в три раза больше. После того как ведомство заявило о прекращении дела, в Конгрессе было принято решение не привлекать главу компании к персональной ответственности.

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В иске приводятся подробности относительно деятельности Facebook, которые существенно расходятся с официальной информацией. Цукерберг и другие руководители компании обвиняются в пренебрежении обязательствами перед акционерами, безответственном отношении к данным и конфиденциальности пользователей, а также в нанесении «огромного репутационного ущерба», который сказался на рыночной капитализации компании. Всё начинается с соглашения от 2012 года между Facebook и FTC по поводу прозрачного обмена данными с третьими сторонами. Однако два года спустя компания нарушила обязательства и развернула свой бизнес в сторону негласного доступа третьих лиц к пользовательским данным, что привело к скандалу с Cambridge Analytica.

В 2018 году New York Times сообщила, что по крайней мере один сотрудник принадлежащей члену правления Facebook Питеру Тилю компании Palantir участвовал в анализе информации социальной сети, а господин Цукерберг не убедился в том, что Cambridge Analytica удалила данные.

«Цукерберг и Сандберг также позволили сотрудникам отдела Facebook по связям со СМИ ввести журналистов в заблуждение, сделав [заведомо] ложное заявление, что Facebook провела расследование использования [компанией] Cambridge Analytica данных пользователей Facebook и не обнаружила никаких доказательств правонарушений. Наконец, Цукерберг и Сандберг подписали не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение документы для SEC, в которых Facebook обманула инвесторов относительно того, что "данные наших пользователей могут быть ненадлежащим образом доступны, использованы или раскрыты", не уточнив, что этот риск был не гипотетическим, а, по факту, уже материализовавшимся», — говорится в связанных с иском документах.

Ранее Генеральная прокуратура в Вашингтоне опубликовала фрагмент внутренней переписки, из которого следовало, что господин Цукерберг знал об утечке данных в Cambridge Analytica ещё в 2015 году: «К декабрю 2015 года Facebook также стало известно, что Cambridge Analytica использовала персональные данные Facebook для поддержки кампании сенатора Теда Круза (Ted Cruz). Вместо того, чтобы принять меры и убедиться, что Коган и Cambridge Analytica уничтожили данные, Facebook просто потребовала удалить персональную информацию пользователей, которую Facebook позволил раскрыть».

Согласно документам, только 0,31 % пользователей дали разрешение третьим лицам на использование данных, которые предоставляла Cambridge Analytica. Изначально эти данные были собраны при помощи психологического теста на Facebook, разработанного учёным Александром Коганом (Aleksandr Kogan).



