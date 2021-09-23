Google создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествия

Google объявила о формировании новой команды инженеров, дизайнеров и исследователей, которые сосредоточат свои усилия на том, чтобы дать пользователям возможность легко найти варианты безвредных для экологии путешествий. В ближайшие месяцы и годы их работа будет охватывать многие области, включая стандартизацию методов измерения выбросов при авиаперелётах.

Google создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествия

neowin.net

Уже сейчас с последним обновлением Google Hotel Search пользователи смогут подобрать отель, серьёзно относящийся к вопросам экологической безопасности. Рядом с названиями таких гостиниц будет отображаться метка экосертификации. Такие сертификаты выдаются независимыми организациями, такими как Green Key и EarthCheck. Пользователи могут узнать, что именно эти отели делают для улучшения экологии.

Google создаст сервис, который поможет спланировать экологически безопасные путешествия

neowin.net

Google также заявила, что присоединилась к коалиции Travalyst. В рамках этой группы поисковый гигант разработает стандартизированный способ расчёта выбросов углекислого газа при авиаперелётах. Google заявляет, что её разработка обеспечит отраслевую основу, которую в будущем смогут использовать другие компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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