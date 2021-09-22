ФБР молча хранило ключ, пока группировка REvil шифровала данные тысяч компаний

В течение трёх летних недель Федеральное бюро расследований (ФБР) США молча наблюдало за тем, как преступная группа REvil с целью выкупа шифровала информационные системы многочисленных компаний и организаций, включая больницы, школы и коммерческие предприятия.

arstechnica.com

По имеющимся данным, ФБР проникло на серверы преступного сообщества с целью похищения ключа, но после обсуждения проблемы с другими правоохранительными ведомствами решило не рассылать его потерпевшим, продолжив наблюдать за деятельностью преступников. Раскрыть личности злоумышленников не удалось. 13 июля группировка буквально растворилась в Сети.

«Мы принимаем решения группой, не в одностороннем порядке. Это комплексные решения, предусматривающие максимальный эффект. Необходимо время на то, чтобы выступить против противников в случаях, где мы должны мобилизовать ресурсы не только в стране, но и по всему миру», — заявил глава ведомства Кристофер Рэй (Christopher Wray) в своём выступлении перед американскими конгрессменами.

Известно, что REvil годами использует жёсткие тактики вымогательства денег у жертв. Впервые преступное сообщество дало о себе знать в 2019 году и активно действовало весной-летом текущего года. Известно, что в марте злоумышленники взломали серверы юридической фирмы, представляющей интересы U2, Мадонны, Леди Гаги, потребовав выкуп в размере 21 миллиона долларов. Когда юристы отказались платить, преступники удвоили сумму и опубликовали некоторые файлы Леди Гаги.

В апреле были украдены данные у производителя Quanta Computer, благодаря чему в Сеть попали данные двух продуктов Apple . В мае пострадали информационные системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, из-за чего начались перебои с поставками топлива в значительной части США , а летом атакам подверглись серверы одного из крупнейших в мире мясопереработчиков JBS, что привело к остановке заводов в Соединённых Штатах, Канаде и Австралии. Наконец, использование уязвимости в инструментах удалённого управления, разрабатываемых компанией Kaseya, позволило REvil получить доступ к управлению сетевой инфраструктурой более 1500 коммерческих и некоммерческих организаций по всему миру, после чего данные многочисленных жертв были зашифрованы.

В прошлый четверг компания Bitdefender опубликовала универсальный инструмент для дешифровки данных. Пока его использовали 250 компаний. По некоторым данным, ключ, позволивший расшифровать информацию, предоставлен компании одним из правоохранительных ведомств США , но не ФБР.

Несмотря на все попытки правоохранительных органов положить конец деятельности REvil, атаки возобновились. В этом месяце пострадали как минимум 8 новых компаний, причём выпущенный Bitdefender инструмент в новых случаях уже не работает. Похоже, что злоумышленники усовершенствовали свои технологии после краткого отсутствия.



