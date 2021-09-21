Офис по развитию предпринимательства и экспорта запустил международную версию Единого экспортного веб-портала

Веб-портал работает в тестовом режиме.

Офис по развитию предпринимательства и экспорта запустил международную версию Единого экспортного веб-портала

Офис по развитию предпринимательства и экспорта запустил международную версию Единого экспортного веб-портала на платформе Дия.Бизнес. Веб-портал уже работает в тестовом режиме по ссылке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, целью запуска международной версии веб-портала есть продвижение украинских приоритетных секторов, международных мероприятий, организуемых на территории Украины, а также помощь в налаживании двустороннего сотрудничества между украинскими компаниями и потенциальными зарубежными партнерами.

В частности, англоязычная версия веб-портала подразумевает аналитическую информацию о фокусных для экспорта секторов Украины; календарь бизнес-событий запланированных в Украине: перечень и описание всех выставок, торговых миссий, форумов и т. д. Также актуальные новости и доступ к Каталогу украинских экспортеров, кейсы - истории успеха предпринимателей, которые успешно вышли на международные рынки.

«Международная версия Единого экспортного веб-портала - это маленький шаг для развития этого портала, но это большой скачок для украинского экспорта и импорта», - Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

Вся информация на портале, учитывая стандартные формы, необходимые для различных процедур и запросов, является бесплатной. Международная версия единого экспортного веб-портала размещена в защищенном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз. Информация пользователей сохраняется в зашифрованном виде, чтобы исключить их перехват или угон.

«Единый экспортный веб-портал создан для консолидации и объединения всей имеющейся информации для экспортеров и иностранных компаний, заинтересованных в импорте товаров и услуг из Украины. Подобные ресурсы являются эффективными инструментами, которые используют мировые правительства и организации по содействию торговле с целью повышения уровня национального экспорта и оказание поддержки предприятиям для выхода на новые рынки», - Андрей Литвин, исполняющий обязанности директора ГУ «Офис по развитию предпринимательства и экспорта».

На создание веб-сайта не тратили бюджетных средств.

Проект реализовывался при финансовой поддержке Правительства Германии через немецкую федеральную компанию Deutsche Gesellschaft f?r internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

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