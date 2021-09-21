Охота продолжается. Китай усилит борьбу с майнерами, которые маскируются под «исследователей данных»

Власти Китая обратили внимание на майнеров, которые маскируются под «исследователей данных» и операторов дата-центров, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Охота продолжается. Китай усилит борьбу с майнерами, которые маскируются под «исследователей данных»
Фото: epravda.com.ua

Что известно

Власти страны обратили внимание на майнеров, которые маскируются под «исследователей данных» и операторов дата-центров. В сентябре выросло число проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговой активности.

Одна из причин этой охоты заключается в том, что Пекин обеспокоен энергетической безопасностью накануне зимнего сезона, пишет profinance.

Ограничение майнинга

Это события могут еще больше ограничить майнинг криптовалют в Китае, на которой еще в апреле приходилось 46% мирового хешрейта. Этой весной Китай объявил войну майнинговой индустрии и вынудил множество майнеров покинуть страну.

Однако уехали не все, и оставшиеся криптоэнтузиасты переключились с биткоина на менее известные токены и начали использовать технологии распределенного хранения данных.

Анонимный китайский майнер сообщил агентству Bloomberg, что продолжает работать, однако регулярно меняет дислокацию майнингового оборудования и хранит в одном месте не больше 100 устройств. Это позволяет запутать власти, которые следят за необычными всплесками потребления электроэнергии.

Власти северной провинции Хэбэй, где майнинговая активность относительно невысока, потребовали от компаний и научных институтов прекратить использовать свои компьютерные системы для майнинга и к 30 сентября провести соответствующие внутренние проверки.

Напомним

21 мая Финансовый комитет Госсовета КНР призвал распространить запрет и на деятельность майнеров. К концу июня деятельность по добыче цифровых активов была окончательно запрещена в стране.

Решение властей привело к бегству майнеров из страны. Самыми популярными направлениями для переезда стали Казахстан, США, Канада, Европа и РоSSия. В результате в Китае обрушились цены на оборудование для добычи криптовалют, из-за чего производитель Bitmain был вынужден приостановить его продажу.

Криптовалютные запреты в Китае оказали давление на крипторынок. В результате стоимость биткоина падала более чем на 50% с исторического максимума около $65 тыс. до $29 тыс.

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