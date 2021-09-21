Coinbase отказывается от плана программы кредитования криптовалюты. Причина — претензии SEC

Криптобиржа Coinbase отказалась от своих планов по запуску кредитного продукта, который SEC приравняла к «незарегистрированным ценным бумагам». В своем сообщении от 20 сентября криптобиржа заявила, что это было «трудное решение». Об этом пишет block-chain24.com.

Фото: cnbc.com

Что известно

«Продолжая работать над уточнением нормативных требований для криптоиндустрии в целом, мы приняли трудное решение не запускать объявленную ниже программу USDC APY», — говорится в сообщении.

Компания отменила список ожидания для «сотен тысяч» клиентов, которые подписались на программу.

Критика SEC

Coinbase хотела, чтобы можно было зарабатывать проценты на некоторых криптовалютах, начиная со стейблкоина USC Coin (USDC).

Как сообщалось ранее, генеральный директор Брайан Армстронг публично объявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США пригрозила бирже судебным иском по еще не запущенному продукту, оставив сотрудников проекта без работы.

Публичная компания раскритиковала SEC за отказ раскрыть, почему она считает программу доходности незарегистрированной ценной бумагой.

Армстронг также отметил, что кредитные продукты существуют уже много лет, подразумевая, что Coinbase подверглась ненужной проверке со стороны регулирующего органа.

Напомним

15 апреля акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.