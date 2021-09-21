Украинская платформа GitLab выходит на IPO

Cервис GitLab подал заявку на IPO. Точной даты размещения еще нет. Об этом пишет ain.

Основатели GitLab/Фото: CNBC

Детали размещения

Размещение пройдет на американской бирже NASDAQ, где торгуются акции многих именно технологических компаний.

Размещение пройдет под тикером GTLB.

В документах, которые компания предоставила вместе с заявкой, есть и данные по финансовым достижениям GitLab, которые в компании ранее не раскрывали. Выручка в последнем квартале составила $58 млн, убыток — порядка $40 млн.

Выручка по итогам года может превысить $200 млн.

Напомним

В 2019 году стартап GitLab привлек $268 млн, его оценка выросла до $2,7 млрд. В 2020 году, по данным CNBC, оценка компании выросла до $6 млрд. Всего за время существования GitLab привлек более $400 млн инвестиций.

Основатель стартапа — харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011, имея постоянную работу. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими.

В 2013 году к стартапу присоединился второй фаундер — нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab фултайм.

Сейчас GitLab — это платформа для коллаборации и DevOps. Основной конкурент стартапа — GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft .

GitLab планирует построить платформу «все в одном», которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.

На сегодня у компании около 100 тысяч корпоративных клиентов, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.