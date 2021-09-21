Украинская платформа GitLab выходит на IPO
Cервис GitLab подал заявку на IPO. Точной даты размещения еще нет. Об этом пишет ain.
Детали размещения
Размещение пройдет на американской бирже NASDAQ, где торгуются акции многих именно технологических компаний.
- Размещение пройдет под тикером GTLB.
- В документах, которые компания предоставила вместе с заявкой, есть и данные по финансовым достижениям GitLab, которые в компании ранее не раскрывали. Выручка в последнем квартале составила $58 млн, убыток — порядка $40 млн.
Выручка по итогам года может превысить $200 млн.
Напомним
В 2019 году стартап GitLab привлек $268 млн, его оценка выросла до $2,7 млрд. В 2020 году, по данным CNBC, оценка компании выросла до $6 млрд. Всего за время существования GitLab привлек более $400 млн инвестиций.
Основатель стартапа — харьковчанин Дмитрий Запорожец. Он начал заниматься GitLab в 2011, имея постоянную работу. Запорожец решил создать альтернативу GitHub, который можно было установить на свой сервер, так как аналоги были слишком дорогими.
В 2013 году к стартапу присоединился второй фаундер — нидерландский предприниматель Сид Сибранджи. С этого момента они начали работать над GitLab фултайм.
Сейчас GitLab — это платформа для коллаборации и DevOps. Основной конкурент стартапа — GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft.
GitLab планирует построить платформу «все в одном», которая удовлетворит все потребности разработчиков и избавит их от необходимости интегрировать различные сервисы вроде Jira, GitHub, New Relic и BlackDuck.
На сегодня у компании около 100 тысяч корпоративных клиентов, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Ticketmaster, Nvidia и другие. Штат компании насчитывает более 800 человек из 55 стран мира.