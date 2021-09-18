Илон Маск сообщил о грядущем завершении стадии бета-тестирования спутникового интернет-сервиса Starlink в октябре

Генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объявил в пятницу в Твиттере, что спутниковый интернет-сервис Starlink выйдет из фазы бета-тестирования в октябре, что означает переход к его более широкому развёртыванию.

Pascal Le Segretain/Getty

Ранее в этом году Маск заявлял о планах SpaceX завершить стадию бета-тестирования Starlink к концу лета. Он рассказал, что пользователи Starlink отмечают повышение скорости интернета, и компания надеется, что к концу лета интернет-сервис станет «полностью мобильным». Это означает, что клиенты смогут использовать его в движении, например, во время езды на транспортном средстве.

Как сообщил ранее Business Insider, пользователи Starlink даже фиксировали более высокую скорость интернета, чем рекламировала SpaceX, достигавшую 175 Мбит/с.

Согласно данным SpaceX, представленным в Федеральную комиссию по связи США (FCC), компания запустила на орбиту более 1700 спутников Starlink. Это гораздо меньше объявленных Маском ранее 42 000 спутников, которые обеспечат полное покрытие Земли скоростным спутниковым интернетом. В связи с этим учёные отмечают, что с развёртыванием Starlink участились случаи опасного сближения космических аппаратов на орбите, спутники SpaceX могут создать проблемы с космическим мусором и сделать астрономию на Земле практически «невозможной».



