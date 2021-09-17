В Instagram можно будет искать рестораны и другие заведения на карте: когда появится новая функция

Instagram запустил новую функцию поиска ресторанов, супермаркетов и других учреждений на карте, но пока в тестовом режиме и только в Австралии и Новой Зеландии. Об этом пишет Lifehacker Australia, передает AIN .

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Локации смогут отмечать пользователи

Новая услуга для жителей этих стран стала доступна 14 сентября. С помощью обновленной карты, пользователи могут находить компании, кафе, магазины и другие заведения.

Новая функция в Instagram / Иллюстрация Lifehacker Australia

В Instagram подчеркнули, что внедрение поиска по карте направлено на поддержку малого бизнеса. На ней появятся популярные локации, которые отмечают пользователи.

Как воспользоваться новой функцией

В приложении появится новая иконка в разделе Explore в правом верхнем углу. Также карта отображается для некоторых хэштегов, например, для #takeaway (еда на вынос).

Когда поиск будет в Украине

Согласно данным Lifehacker Australia, Instagram планирует распространить новую функцию среди пользователей и в других частях мира, однако, даты пока не называют.