В Instagram можно будет искать рестораны и другие заведения на карте: когда появится новая функция
Instagram запустил новую функцию поиска ресторанов, супермаркетов и других учреждений на карте, но пока в тестовом режиме и только в Австралии и Новой Зеландии. Об этом пишет Lifehacker Australia, передает AIN .
Локации смогут отмечать пользователи
Новая услуга для жителей этих стран стала доступна 14 сентября. С помощью обновленной карты, пользователи могут находить компании, кафе, магазины и другие заведения.
Новая функция в Instagram / Иллюстрация Lifehacker Australia
В Instagram подчеркнули, что внедрение поиска по карте направлено на поддержку малого бизнеса. На ней появятся популярные локации, которые отмечают пользователи.
Как воспользоваться новой функцией
В приложении появится новая иконка в разделе Explore в правом верхнем углу. Также карта отображается для некоторых хэштегов, например, для #takeaway (еда на вынос).
Когда поиск будет в Украине
Согласно данным Lifehacker Australia, Instagram планирует распространить новую функцию среди пользователей и в других частях мира, однако, даты пока не называют.