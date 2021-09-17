СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв программы вакцинации в Украине

В Днепре ликвидировали ботоферму, которая работала по заказу кураторов из РоSSии для дискредитации украинской власти и срыва национальной программы вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщила Служба безопасности.

По материалам следствия, координатором и администратором была жительница Днепра. РоSSийские заказчики обеспечили ее всем необходимым оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в арендованной квартире. С его помощью она администрировала более 5 тыс. учетных записей в фейсбуке, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле - использовали фейковые персональные данные.

Фото: ssu.gov.ua

"От заказчиков она регулярно получала информационные «вбросы», которые нужно было «разгонять» через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили. Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы", - говорится в сообщении .

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности, компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Напомним, согласно опросу, более 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют делать прививки от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.