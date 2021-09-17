СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв программы вакцинации в Украине
Координатором и администратором была жительница Днепра
В Днепре ликвидировали ботоферму, которая работала по заказу кураторов из РоSSии для дискредитации украинской власти и срыва национальной программы вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщила Служба безопасности.
По материалам следствия, координатором и администратором была жительница Днепра. РоSSийские заказчики обеспечили ее всем необходимым оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.
Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в арендованной квартире. С его помощью она администрировала более 5 тыс. учетных записей в фейсбуке, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле - использовали фейковые персональные данные.
"От заказчиков она регулярно получала информационные «вбросы», которые нужно было «разгонять» через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые псевдопрофили. Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы", - говорится в сообщении .
В рамках уголовного производства следователями СБУ проводится досудебное расследование. Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности, компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.
Напомним, согласно опросу, более 56% взрослого населения Украины в ближайшей перспективе не планируют делать прививки от коронавирусной болезни. Они объясняют это недостаточной проверенностью вакцин и страхом перед возможными побочными эффектами.