Исследование Facebook: молодые девушки чаще страдают от тревожности и депрессии из-за просмотра ленты Instagram

 Компания Facebook провела собственное исследование, которое показало, что фотографии, публикуемые в Instagram, негативно влияют на молодых девушек.

Исследование Facebook: молодые девушки чаще страдают от тревожности и депрессии из-за просмотра ленты Instagram

Компания Facebook выяснила, что девочки и девушки, которые постоянно пользуются приложением Instagram, чаще страдают от тревожных расстройств и депрессии

Многолетние исследования Facebook показали, что его приложение для обмена фотографиями Instagram оказывает негативное воздействие на значительную часть его молодых пользователей, особенно девочек-подростков. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Специалисты выяснили, что 32% молодых девушек после просмотра ленты Instagram чувствуют себя хуже, поскольку сравнивают себя с моделями. В результате у 13% подростков в Великобритании и 6% в США появились мысли о суициде.

В прошлом месяце было опубликовано исследование ученых из Университета Суррея (Великобритания), которое также показало негативное воздействие приложения по обмену фотографиями на людей — молодые женщины, которые часто видели сексуализированные изображения в Instagram, имели более низкую удовлетворенность своим телом, чем те, кто видел меньше такого контента.

Но несмотря на такие печальные результаты Facebook вряд ли будет ограничивать взаимодействие подростков с социальной сетью Instagram. Все дело в том, что люди, не достигшие 22 лет, составляют более 40% всех пользователей приложения. Ежегодно они приносят компании выручку примерно в 100 миллиардов долларов.

Глава Instagram Адам Моссери в комментарии WSJ заявил, что считает влияние приложения на подростков весьма незначительным. Однако он также отметил, что гордится этим исследованием.

Ранее компания Facebook на майских слушаниях в Конгрессе США отказалась предоставить результаты исследований о влиянии социальной на психическое здоровье пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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