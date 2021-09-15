Amazon всерьёз взялась за рынок медицинских услуг — задействованы голосовые помощники и облака

Компания Amazon сейчас разрабатывает сервисы для потребителей и медицинских учреждений, однако сталкивается с конкурирующими решениями от Google , Microsoft и Walmart.

Источник: ft.com

Голосовой ассистент Amazon Alexa используется не только рядовыми пользователями: лежащие в его основе технологии применяются также в профессиональных сферах. Подобное решение есть и для медицинских работников: голосовой ассистент помогает врачам проводить хирургические операции и другие процедуры в пошаговом режиме. Благодаря ему врач знает, через какие стадии прошла операция — всё фиксируется в истории болезни. Решение оно работает на облачной платформе Amazon Web Services (AWS), к пилотному проекту подключились 8 больниц

Ещё одним вариантом применения интеллектуального голосового ассистента является работа напрямую с пациентом. Система записывает беседу пациента и врача, анализирует сказанное и добавляет всю ценную информацию в историю болезни. Врачи подтверждают, что это оказывается намного эффективнее, чем записывать слова пациента вручную.

Эти решения являются лишь небольшой долей инициатив, которые Amazon планирует развернуть в сфере здравоохранения. В первую очередь речь идёт об онлайн-торговле препаратами и программах телемедицины. Компания также всерьёз рассчитывает на потенциал облачных сервисов AWS — готовится даже специализированная ОС с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, способных предсказывать, когда человек может заболеть.

Amazon, долгое время считавшаяся спящим гигантом в сфере здравоохранения, сейчас начала активно развиваться в этом направлении, поражая широкой целевой аудиторией: услуги интересуют и потребителей, уставших от высоких цен, и медицинские учреждения, которым требуется автоматизация работы. Собственные решения есть у прямых конкурентов: Google и Microsoft предлагают облачные технологии на основе искусственного интеллекта. Несколько медицинских учреждений открыла компания Walmart.

Источник: ft.com

Стоимость медицинских услуг в США непрерывно растёт. По прогнозам экспертов, расходы на здравоохранение в 2021 году в стране достигнут $4,2 трлн, к 2025 году этот показатель может достичь $5 трлн. Большая часть расходов ложится на плечи работодателей, 87 % из которых не смогут оплачивать эти услуги уже через 5–10 лет, по их собственным оценкам.

Вместе с тем, активно развиваются новые тенденции. Устройства, отслеживающие показатели здоровья, используются всё чаще. А недорогая связь сделала удалённые медицинские услуги не только доступным, но и предпочтительным вариантом для некоторых людей. Искусственный интеллект и обработка больших данных открывают новые возможности для лечения и ухода. Технологические компании оказались лидерами в сегменте этих технологий и начали активно инвестировать в здравоохранение. В 2020 году Facebook, Amazon, Microsoft , Google и Apple вложили в данное направление $3,7 млрд, а за текущий год, по данным CB Insights, этот показатель вырос ещё на $3,1 млрд.

Amazon при этом проводит несколько иную политику, стараясь обеспечить полный цикл собственными силами и привлекая для решения задачи все имеющиеся ресурсы, включая логистику — чтобы сделать в здравоохранении то же, что ранее было сделано для покупок онлайн. Однако на начальном этапе компания потерпела неудачу в 2018 году, когда совместно с JPMorgan и Berkshire Hathaway был запущен проект Haven. Инициатива была встречена тепло, и акции конкурирующих медицинских компаний упали. Однако проект не был реализован должным образом, и в начале 2021 года его пришлось закрыть. Финансовых ресурсов и авторитета трёх игроков оказалось недостаточно, чтобы многочисленные партнёры из индустрии медицинских услуг снизили свои цены. Однако в Amazon поняли, что компания способна реализовывать проекты собственными силами — она может снизить расходы на медицинское обслуживание хотя бы для своих работников. Совместно с калифорнийской компанией Crossover Health сотрудникам Amazon, их супругам и детям был предоставлен доступ к сети медицинских центров. Пока инициатива работает только в 5 штатах, однако их число будет расширено.

Источник: ft.com

А июле этого года был запущен сервис Amazon Dx, предлагающий тестирование на COVID-19 в домашних условиях — результаты предоставляются в течение суток. В перспективе сервис будет расширен, тестирование планируется проводить и на другие болезни. А в марте было объявлено о запуске телемедицинской услуги Amazon Care для компаний во всех США . В рамках услуги можно получить удалённую консультацию у врача или медсестры в любое время суток. Данный проект был предварительно запущен в 2019 году для сотрудников Amazon в Сиэтле. Сейчас сервис управляется сторонним подрядчиком — компанией Care Medical. Услугами проекта Amazon Care уже согласились пользоваться несколько американских компаний, в июле проходили переговоры со страховщиками.

Несмотря на то, что AWS означает большое преимущество для Amazon, конкуренты также не стоят на месте. У Microsoft и Google сегодня больше клиентов в программах здравоохранения. Однако в этом никакой проблемы нет, уверяют эксперты: всё дело в том, что Amazon просто начала позже. Компания запустила пакет сервисов AWS for Health, адресованный организациям из сферы здравоохранения. Кроме того, Amazon активно работает со стартапами в рамках собственной программы бизнес-инкубатора — в ближайшем будущем будут объявлены 10 новых проектов. Так, техасская компания Pieces предлагает ИИ-алгоритмы, способные прогнозировать состояние пациента. Компания Gyant разработала чат-бот, который снизит нагрузку на сотрудников медицинских колл-центров. А стартап Giblib снимает для медицинских работников видео и модели виртуальной реальности.



