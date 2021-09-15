ФБР обвинило РоSSию в бездействии относительно киберпреступников

Высокопоставленные представители правоохранительных органов и служб кибербезопасности США считают, что предупреждения по поводу сокрытия киберпреступников в РоSSии, сделанные президенту РФ Владимиру Путину не произвели должного эффекта.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Нет никаких признаков того, что роSSийское правительство приняло меры по прекращению деятельности субъектов, использующих программы-вымогатели... Мы просили о помощи и сотрудничестве в отношении тех, кто, как мы знаем, находится в РоSSии, против кого у нас есть обвинительные заключения, и мы не увидели никаких действий. Так что я бы сказал, что в этом отношении ничего не изменилось", - заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт, выступая на саммите разведывательных служб.

Президент США Джо Байден дважды призвал роSSийского президента принять меры против киберпреступников - сначала на саммите в Женеве в июне, а месяцем позже - в телефонном разговоре. После первых переговоров в Белом доме отметили уменьшение количества атак с использованием программ-вымогателей, но не решались связать эти изменения с любыми действиями Москвы.

Отвечая на вопрос, пришли ли США до той точке, когда они готовы принять меры против РоSSии, глава Кибернетического командования США заявил, что он "возлагается на Белый дом в этом вопросе".

"Очевидно, что это решать президенту. Но такие варианты, безусловно, будут представлены ему на рассмотрение", - сказал генерал Пол Накасонэ.

Напомним, в июне Байден сообщил, что во время встречи с Путиным передал ему список из 16 крупных кибератак, совершенных на американские объекты. Эти кибератаки связаны с Россией .

Путин со своей стороны заявил, что кибератаки на американские объекты осуществлялись с территории Штатов, а не РоSSии.