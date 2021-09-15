Украина поднялась в рейтинге скорости интернета

Украина в 2021 году поднялась в рейтинге скорости интернета с 92 на 77 место. Средний показатель скорости в нашей стране составляет 25,26 Мбит в секунду. Об этом свидетельствуют данные агентства Cable.co.uk, информирует AIN .

Украина поднялась в рейтинге скорости интернета
Фото: Pixabay

Где интернет быстрее

Украина уступает в скорости Польше, Молдавии и РоSSии, но опережает Беларусь. Всего в рейтинге 224 стран.

Агентство на основании 370 тыс тестов зафиксировало, что средняя скорость интернета в Украине — 25,26 Мбит в секунду, а в 2020 году было 15,09 Мбит.

В соседних странах скорость интернета была такой:

  • Венгрия — 104,07 Мбит
  • Румыния — 67,40
  • Польша — 63,84
  • Словакия — 54,92
  • Молдова — 36,47
  • РоSSия — 35,73
  • Беларусь — 19,86

Кроме Беларуси Украина опередила Грузию, Казахстан, Турцию и другие страны.

Маленькие страны среди лидеров

Самый быстрый интернет в странах с маленьким населением. Тройка лидеров выглядит так:

  • Остров Джерси — 274,27 Мбит
  • Лихтенштейн — 211,26
  • Исландия — 191,83

Самый медленный интернет — в Туркменистане (0,5 Мбит в секунду), Йемене (0,68) и Эфиопии (1,2).

По данным исследования, средняя мировая скорость интернета в 2021 году должна вырасти до 29,79 Мбит. В 2020 году она составляла 24,83 Мбит.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял план по развитию широкополосного доступа в интернет в стране на текущий и 2022 годы.

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