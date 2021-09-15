Украина поднялась в рейтинге скорости интернета
Украина в 2021 году поднялась в рейтинге скорости интернета с 92 на 77 место. Средний показатель скорости в нашей стране составляет 25,26 Мбит в секунду. Об этом свидетельствуют данные агентства Cable.co.uk, информирует AIN .
Где интернет быстрее
Украина уступает в скорости Польше, Молдавии и РоSSии, но опережает Беларусь. Всего в рейтинге 224 стран.
Агентство на основании 370 тыс тестов зафиксировало, что средняя скорость интернета в Украине — 25,26 Мбит в секунду, а в 2020 году было 15,09 Мбит.
В соседних странах скорость интернета была такой:
- Венгрия — 104,07 Мбит
- Румыния — 67,40
- Польша — 63,84
- Словакия — 54,92
- Молдова — 36,47
- РоSSия — 35,73
- Беларусь — 19,86
Кроме Беларуси Украина опередила Грузию, Казахстан, Турцию и другие страны.
Маленькие страны среди лидеров
Самый быстрый интернет в странах с маленьким населением. Тройка лидеров выглядит так:
- Остров Джерси — 274,27 Мбит
- Лихтенштейн — 211,26
- Исландия — 191,83
Самый медленный интернет — в Туркменистане (0,5 Мбит в секунду), Йемене (0,68) и Эфиопии (1,2).
По данным исследования, средняя мировая скорость интернета в 2021 году должна вырасти до 29,79 Мбит. В 2020 году она составляла 24,83 Мбит.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял план по развитию широкополосного доступа в интернет в стране на текущий и 2022 годы.