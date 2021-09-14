Полиция разоблачила сеть сайтов компромата

Владельцы публиковали фейки о политиках и должностных лицах и требовали деньги за их снятие.

Национальная полиция заявила о разоблачении владельцев сети сайтов компромата, которые шантажировали фейковыми новостями политиков и чиновников. Во вторник, 14 сентября, следователи устроили ряд обысков в офисе и по месту жительства фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в Киеве .

Об этом говорится на сайте МВД .

"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. Распространение такой информации производилось, пока человек не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта", - говорится в сообщении.

Стоимость снятия фейка составляла 150-200 тысяч гривен. Деньги надо было перечислять в криптовалюте.

Полиция установила уже четырех пострадавших.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.