Сервис онлайн-рассылок Mailchimp продали за $12 млрд

Компанию приобрел американский разработчик финансовых сервисов Intuit.

Сервис онлайн-рассылок Mailchimp продали за $12 млрд
Фото: amocrm.com

Основатели сервиса онлайн-рассылок Mailchimp продали компанию за 12 млрд долларов. Новым владельцем станет американский разработчик финансовых сервисов Intuit.

Об этом сообщается в пресс-релизе Intuit, которая разрабатывает налоговое, бухгалтерское и кредитное программное обеспечение, такое как TurboTax, QuickBooks и Credit Karma.

Компания объяснила приобретение Mailchimp желанием активно продвигать свои продукты (в частности, бухгалтерскую программу QuickBooks) и привлечь новую аудиторию среди малого и среднего бизнеса. Mailchimp имеет 13 миллионов пользователей во всем мире, из которых 800 тысяч платят за пользование сервисом, половина из них - за пределами США.

Все деньги от продажи Mailchimp получат основатели компании Бен Честнут и Марк Армстронг. Закрыть сделку планируется в 2022 году.

Intuit основана в 1983 году. Капитализация компании - более 150 миллиардов долларов.

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