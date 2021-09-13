Глава НБУ предупредил. Мошенники присылают сообщения от его имени в Facebook

Кирилл Шевченко сообщил, что в Facebook мошенники создали фейковые аккаунты под его именем и общаются с его друзьями. Глава Нацбанка просит не обращать внимание на фейки и проверять информацию. Об этом Шевченко написал на настоящей странице в Facebook.

Фото: facebook

Он отметил, что существует несколько ложных аккаунтов, которые выдают себя за него и даже присылают сообщения.

Какие страницы настоящие

Глава Нацбанка подчеркнул, что в Facebook есть 3 настоящих аккаунта:

Официальный аккаунт главы НБУ: https://www.facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Личный аккаунт Кирилла Шевченко: https://www.facebook.com/keskiev

Официальный аккаунт НБУ: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine

«Также существуют тематические страницы проектов НБУ, ссылки на которые есть на официальном сайте. Пожалуйста, будьте внимательны и не обращайте внимания на фейки», — подчеркнул Шевченко.

Напомним, что Кирилл Шевченко занимает должность председателя НБУ уже более года. Он был назначен 26 июля 2020 года. До этого он 5 лет был председателем Укргазбанка.