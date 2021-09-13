В интернет "слили" 53 млн записей о персональных данных украинцев

В интернете обнаружено базу данных жителей Украины, что может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Так, на одном из веб-сайтов в сети Интернет выявлено базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. По информации, размещенной на указанном веб-сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей", - говорится в сообщении.

Офис омбудсмена направил письмо в полицию об открытии уголовного производства и принятии соответствующих мер реагирования.

Отмечается, что Департамент в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного ВР по правам человека постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.

Как сообщалось, в июне прошлого года в Украине запустили просветительский сериал "Персональные данные". Во время его презентации Денисова пообещала защитить конфиденциальную информацию украинцев.