Сотрудник кибердепартамента СБУ с сообщниками подозреваются в истязании предпринимателя ради 7 биткоинов

Теперь они предстанут перед судом.

Сотрудник кибердепартамента СБУ с сообщниками подозреваются в истязании предпринимателя ради 7 биткоинов
Фото: facebook.com/antac.ua

Сотрудник Службы безопасности Украины и двое его сообщников, которые в Киеве похитили предпринимателя и требовали у него 40 тыс. евро и 1,6 млн грн, предстанут перед судом.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, направлен в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, в состав которой входил оперативный сотрудник центрального аппарата СБУ, по факту совершения ими незаконного лишения свободы потерпевшего и вымогательства у него денежных средств (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Установлено, что в феврале 2020 года три человека, представившись сотрудниками СБУ, незаконно лишили свободы предпринимателя, силой удерживая его в автомобиле. Они требовали у пострадавшего перевести 40 тыс. евро и 1,6 млн грн на указанный счет.

При этом угрожали ему и близким родственникам убийством, применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризме и незаконном хранении боеприпасов.

Похитители принудительно вложили в руки потерпевшего боевую гранату "Ф-1", которую угрожали использовать в качестве доказательства в сфальсифицированном уголовном производстве в отношении него.

"Кроме того, после раскрытия преступления оперативный сотрудник СБУ, будучи действующим военнослужащим, с целью сокрытия от органов предварительного расследования, в феврале - марте 2021 года симулировал заболевание COVID-19 и пребывание на самоизоляции и не появился по месту несения службы, чем уклонился в условиях особого периода от несения обязанностей военной службы в течение 14 дней (ч. 3 ст. 409 УК Украины)", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Сейчас оперативный сотрудник СБУ отстранен от занимаемой должности. В период с марта по июль 2021 года к указанному военнослужащему была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, которую в дальнейшем суд изменил на залог.

По данным Центра противодействия коррупции, инцидент произошел в прошлом году 1 октября в центре Киева. Злоумышленники подбежали к предпринимателю и затолкали его в салон автомобиля "Volkswagen Т5", забрали у него ключи от квартиры и IPhone. После этого двое из них направились в квартиру, с помощью угроз получив пароли от телефона. В квартире они забрали два ноутбука и планшет.

После этого предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. В течение 1,5 часов его били тупыми твердыми предметами.

Впоследствии у бизнесмена "попросили" 80 тыс. долларов. Он согласился и позвонил жене. Она с электронного кошелька перечислила на указанные реквизиты 7 биткоинов (BTC), которые по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов.

"После этого старший оперуполномоченный из Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины Волков B.C. составил рапорт о задержании мужчины на Майдане Незалежности в Киеве как лица, находящегося в розыске с требованием экстрадиции в РоSSию. Впоследствии мужчину передали в Шевченковское управление полиции. Как он оказался на свободе - пока непонятно", - отмечается в сообщении ЦПК.

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