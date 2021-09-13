Стало известно, что самому старому в мире активному торрент-файлу в этом месяце исполнится 18 лет, но, несмотря на это, его по-прежнему раздают десятки людей. Речь идёт о торренте Fanimatrix, который был опубликован осенью 2003 года, когда BitTorrent был относительно новым протоколом. На тот момент создатели короткометражного фанатского фильма по мотивам «Матрицы» видели в использовании пиринговых сетей единственный способ поделиться с миром своим творением.

Изображение: clipset.com

BitTorrent является отличным инструментом распространения, но для того, чтобы файл продолжал попадать к новым людям необходимо, чтобы хоть один пользователя раздавал его целиком. Из-за этого многие раздачи со временем становятся неактивными, поскольку пользовательский интерес к ним исчезает. Похоже, что это не касается фанатского фильма Fanimatrix, снятого по легендарной «Матрице». Этот торрент был создан в сентябре 2003 года, и он до сих пор активен, а значит, в этом месяце ему исполнится 18 лет, что является впечатляющим достижением.

Короткометражный фильм Fanimatrix был снят группой фанатов «Матрицы» из Новой Зеландии. В их распоряжении было всего $800, почти половина из которых ушла на покупку кожаной куртки для главного героя. Сам же съёмочный процесс и монтирование фильма были завершены за девять дней. Если съёмки со столь ограниченным бюджетом были возможны, то рассказать о фильме миру было значительно сложнее, поскольку в 2003-м году не было бесплатных сервисов обмена видео, а YouTube ещё не был запущен. Разместить фильм на частном сервере также оказалось невозможно из-за высокой цены.

В результате авторы Fanimatrix начали искать другие варианты, в процессе чего и наткнулись на относительно новую на тот момент технологию BitTorrent. В конечном счёте торрент-файл Fanimatrix был создан 28 сентября 2003 года, после чего он начал распространяться в интернете. Короткометражный фильм имел немалый успех, только за первую неделю его скачали около 70 тыс. человек. Это достижение выглядит впечатляющим, поскольку в то время BitTorrent был значительно менее распространён. В дальнейшем авторы фильма планируют поддерживать раздачу Fanimatrix насколько долго, насколько это будет возможным.



