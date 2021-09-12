Microsoft купила образовательную платформу TakeLessons

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft купила платформу для офлайн- и онлайн-обучения TakeLessons, чтобы расширить своё присутствие на рынке образования. Условия сделки не были озвучены, но известно, что компания из Сан-Диего сумела привлечь не менее $20 млн инвестиций от венчурных фондов и частных лиц, таких как LightBank, Uncork Capital и Crosslink Capital. На сайте TakeLessons появилось подтверждение сделки с Microsoft .

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Согласно имеющимся данным, платформа TakeLessons помогает ученикам находить репетиторов по разным предметам, таким как иностранные языки, музыка, академические дисциплины и др. Сервис также позволяет репетиторам бронировать и организовывать уроки в форматах офлайн и онлайн. Объём пользовательской базы TakeLessons неизвестен, но другой крупный игрок в сфере репетиторства в лице европейской GoStudent в начале этого года привлек $244 млн инвестиций, благодаря чему уровень капитализации компании вырос до $1,7 млрд.

Значительно более скромные инвестиции TakeLessons, вероятнее всего, говорят о существенно меньшей пользовательской базе. Несмотря на это, покупка даёт Microsoft инфраструктуру и основу для ведения более агрессивной игры в сфере онлайн-образования. Сама же компания TakeLessons существует с 2006 года и изначально она помогала пользователям находить репетиторов для проведения очных занятий, а возможность организации онлайн-уроков появилась позднее.



