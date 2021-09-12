В РоSSии могут замедлить зарубежный сегмент интернета до уровня 24 Кбит / с, - расследователь Bellingcat
Анонимности в рунете грозит полное исчезновение.
Режим Владимира Путина разрабатывает план уничтожения анонимного интернета на территории РоSSии, заявил расследователь портала Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в спецслужбах.
Об этом он сказал на конференции по вопросам международной безопасности имени Леннарта Мери в Таллинне.
По словам Грозева, в ближайшие два года в РоSSии хотят ввести систему аккредитации всех хостинг-провайдеров. Те, кого аккредитуют, будут обязаны давать ФСБ полную информацию, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса по каждому своему пользователю. То есть не будет никакой вообще анонимности.
По данным Грозева, зарубежные сайты, которые откажутся выполнять требования властей, столкнутся с постепенным ограничением скорости. "Через 2 года будет 24 Кбит / сек - это та скорость, с которой мы в девяностом подключались к интернету по телефону", - цитирует журналиста издание TJournal.
Он отметил, что подобные ограничения фактически будут означать отключение РоSSии от глобальной сети. По его мнению, роSSийские власти "растянули процесс на два года", чтобы сделать это незаметно для граждан и избежать протестов.
Напомним, что в 2019 году в РоSSии вступил в силу закон об изоляции рунета. Он обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое в случае возникновения угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление.
Летом 2021 года роSSийские СМИ сообщали, что РФ провела успешные учения по физическому отключению рунета от мировой Сети.
В феврале 2020 года был опубликован доклад международной правозащитной группы "Агора" о свободе интернета, в котором сообщалось о планах РФ создать обособленный сегмент Сети "вроде китайско-северокорейского".