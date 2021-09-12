В РоSSии могут замедлить зарубежный сегмент интернета до уровня 24 Кбит / с, - расследователь Bellingcat

Анонимности в рунете грозит полное исчезновение.

В РоSSии могут замедлить зарубежный сегмент интернета до уровня 24 Кбит / с, - расследователь Bellingcat
Фото: Microsoft

Режим Владимира Путина разрабатывает план уничтожения анонимного интернета на территории РоSSии, заявил расследователь портала Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в спецслужбах.

Об этом он сказал на конференции по вопросам международной безопасности имени Леннарта Мери в Таллинне.

По словам Грозева, в ближайшие два года в РоSSии хотят ввести систему аккредитации всех хостинг-провайдеров. Те, кого аккредитуют, будут обязаны давать ФСБ полную информацию, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса по каждому своему пользователю. То есть не будет никакой вообще анонимности.

По данным Грозева, зарубежные сайты, которые откажутся выполнять требования властей, столкнутся с постепенным ограничением скорости. "Через 2 года будет 24 Кбит / сек - это та скорость, с которой мы в девяностом подключались к интернету по телефону", - цитирует журналиста издание TJournal.

Христо Грозев на форуме в Таллинне
Фото: Двач
Христо Грозев на форуме в Таллинне

Он отметил, что подобные ограничения фактически будут означать отключение РоSSии от глобальной сети. По его мнению, роSSийские власти "растянули процесс на два года", чтобы сделать это незаметно для граждан и избежать протестов.

Напомним, что в 2019 году в РоSSии вступил в силу закон об изоляции рунета. Он обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое в случае возникновения угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление.

Летом 2021 года роSSийские СМИ сообщали, что РФ провела успешные учения по физическому отключению рунета от мировой Сети.

В феврале 2020 года был опубликован доклад международной правозащитной группы "Агора" о свободе интернета, в котором сообщалось о планах РФ создать обособленный сегмент Сети "вроде китайско-северокорейского".

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