Управление по защите данных Италии обратилось к Facebook за разъяснениями по поводу её смарт-очков

Итальянское Управление по защите данных (Garante per la Protezione dei Dati Personali) заявило накануне, что обратилось в Facebook с просьбой предоставить разъяснения, касающиеся работы анонсированных компанией смарт-очков. Ведомство желает оценить, соответствует ли данная продукция законам о защите данных.

Источник: reuters.com

Facebook при участии владеющей брендом Ray-Ban компании EssilorLuxottica выпустила смарт-очки Ray-Ban Stories. При цене от $299 устройство позволяет слушать музыку, принимать звонки, снимать фото и короткие видео, а также публиковать отснятый материал в сервисах Facebook через приложение Facebook View.

Итальянское ведомство заявило, что для разъяснений по данному продукту оно обратилось в Офис комиссара по защите данных в Ирландии (Data Protection Commissioner — DPC). Европейская штаб-квартира социальной сети находится в этой стране, поэтому итальянской стороне пришлось связаться с ирландскими коллегами.

Итальянские власти запросили информацию о том, какие меры предприняла Facebook для защиты людей, которые при съёмке камерами очков оказались в кадре случайно, в частности, ведомство беспокоит защита детей. Администрации соцсети также предстоит разъяснить, каким образом система делает собранные данные анонимными, а также каковы функции работающего с очками голосового помощника.

«Мы знаем, что у людей возникают вопросы о новых технологиях, поэтому перед выпуском Ray-Ban Stories мы связались с ирландским DPC, чтобы рассказать, как мы обеспечили конфиденциальность при разработке продукта, и о функциональности очков, которая даст владельцам устройств и людям вокруг них душевное спокойствие. Мы ответим на вопросы Garante через ирландского DPC, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с регулирующими органами в Европе», — заявил представитель Facebook.



