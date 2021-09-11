Twitter начнёт маркировать аккаунты ботов

Команда Twitter объявила о тестировании новой маркировки для ботов в социальной сети. Теперь автоматические учётные записи будут отмечаться специальной подписью со ссылкой на разработчика. Об этом рассказала поддержка сервиса.

Источник: Twitter

В поддержке подчеркнули, что функция разработана, чтобы помочь пользователям отличать ботов от реальных людей. Кроме этого, у «хороших ботов» появится возможность повысить свою легитимность и увеличить доверие аудитории.

«Примерами автоматизированных аккаунтов, которые вы можете встретить в Twitter, являются боты, помогающие с записью на вакцинацию или предупреждающие о грядущих стихийных бедствиях. Когда эти аккаунты отмечены как автоматические, вы лучше понимаете их суть при взаимодействии с ними», — говорится на сайте компании.

Судя по всему, нововведение стало продолжением прошлогодних требований Twitter по увеличению прозрачной работы ботов. Тогда платформа указала, что разработчики обязаны помечать автоматические учётные записи соответствующим образом, а также указывать в описании кто их создал.



