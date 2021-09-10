Без доступа. Портал «Дія» сутки будет недоступным из-за обновлений

Портал государственных услуг «Дія» будет недоступным 10 сентября в связи с обновлением. Об этом говорится в сообщении портала на фейсбуке.

На портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников.

«Ожидается, что обновление будет продолжаться около суток, то есть ориентировочное время восстановления работы портала — 2:00 субботы, 11 сентября», — отмечается в сообщении.