Без доступа. Портал «Дія» сутки будет недоступным из-за обновлений

Портал государственных услуг «Дія» будет недоступным 10 сентября в связи с обновлением. Об этом говорится в сообщении портала на фейсбуке.

Без доступа. Портал «Дія» сутки будет недоступным из-за обновлений

На портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников.

«Ожидается, что обновление будет продолжаться около суток, то есть ориентировочное время восстановления работы портала — 2:00 субботы, 11 сентября», — отмечается в сообщении.

Цель обновлений — безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общинам.

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