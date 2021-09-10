Google объяснила уход главы Google Health изменением акцентов в медицинских разработках

После перехода в августе главы Google Health Дэвида Фейнберга (David Feinberg) в компанию Cerner и закрытия подразделения Google Health некоторые эксперты восприняли это как свидетельство того, что Google отказывается от разработок в сфере здравоохранения. Однако Карен ДеСальво (Karen DeSalvo), главный специалист по здравоохранению Google сообщила, что изменения отражают смещение фокуса, а не отказ от направления, которое поисковый гигант ранее охарактеризовал как имеющее большой потенциал.

Google объяснила уход главы Google Health изменением акцентов в медицинских разработках

Michael Nagle/Bloomberg

«Мы не экономим на здоровье, — заявила ДеСальво в интервью ресурсу Bloomberg. — Я сейчас занята работой как никогда. И моя команда тоже». Она описала стратегию Google как попытку интегрировать исследования и подходы в области здравоохранения в её основные продукты, такие как поиск и YouTube, вместо того, чтобы просто запускать новые коммерческие службы. «Эта работа не выполняется в одном подразделении», — сказала ДеСальво.

По её словам, организационные перестановки стали ответом на пандемию, когда Google добавила в свои продукты функции для отслеживания контактов, мобильности населения и другие инструменты для сферы здравоохранения. Google также купила производителя фитнес-браслетов FitBit. А облачное подразделение компании предприняло активные действия, чтобы извлечь выгоду из перехода компаний и людей на дистанционную работу и обучение.

ДеСалво возглавляет клиническое подразделение, которое консультирует несколько подразделений Google, включая занимающееся картографией, разработкой оборудования и облачными сервисами. Она отказалась сообщить количество сотрудников в своей команде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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