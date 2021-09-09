Vodafone завершила покупку интернет-провайдера Vega

Группа компаний Vodafone Украина завершила процесс покупки интернет-провайдера Vega. Мобильный оператор теперь владеет брендом, который принадлежал Ринату Ахметову. Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Фото: Vega

Какие компании приобрели

Под брендом Vega работают две компании — ОАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-финансы». Именно их и приобрел Vodafone.

В пресс-службе мобильного оператора заверили, что не собираются менять вид хозяйственной деятельности компаний, которые работали под брендом Vega.

«Целью покупки данных компаний для Vodafone Украины является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи», — сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

АМКУ разрешил покупку

Напоминаем, что ранее антимонопольный комитет разрешил Vodafone Украина купить контрольный пакет акций Фарлеп-Инвест. В АМКУ подчеркнули, что общая доля концентрации не превышает 11% рынка.