Google запустила новую программу для украинских предпринимателей

Google запустила в Украине новые программы и инструменты, работа с которыми будет содействовать экономическому развитию нашей страны. В частности, нововведения коснутся деятельности ФОПов. Подробно обо всем рассказали в Минцифре.

Новый бесплатный инструмент для предпринимателей от Google получил название "Поиск возможностей для бизнеса". Благодаря ему предприниматели смогут воспользоваться персонализированными предложениями по продвижению компании в Интернете с помощью инструментов Google и получить максимальную пользу от бесплатного профиля компании.

Инструмент достаточно простой в использовании - нужно всего лишь ввести название своей компании, и Google покажет рекомендации по ее продвижению на основе информации, которую он имеет о вас.

"Поиск возможностей для бизнеса" поможет улучшить присутствие компании в поиске и на Googlе Картах. Это определенный инструмент маркетинга, который является абсолютно бесплатным, и не воспользоваться им нет причин.

В условиях карантина компании освоили много новых онлайн-инструментов, которые помогают им продвигать свой бизнес. Это один из таких инструментов, который поможет еще раз напомнить в Интернете о себе и станет каналом связи с клиентами.