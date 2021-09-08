Google запустила новую программу для украинских предпринимателей

Google запустила в Украине новые программы и инструменты, работа с которыми будет содействовать экономическому развитию нашей страны. В частности, нововведения коснутся деятельности ФОПов. Подробно обо всем рассказали в Минцифре.

Google запустила новую программу для украинцев: как подключиться

Новый бесплатный инструмент для предпринимателей от Google получил название "Поиск возможностей для бизнеса". Благодаря ему предприниматели смогут воспользоваться персонализированными предложениями по продвижению компании в Интернете с помощью инструментов Google и получить максимальную пользу от бесплатного профиля компании.

Инструмент достаточно простой в использовании - нужно всего лишь ввести название своей компании, и Google покажет рекомендации по ее продвижению на основе информации, которую он имеет о вас.

Google запустила новую программу для украинцев: как подключиться

"Поиск возможностей для бизнеса" поможет улучшить присутствие компании в поиске и на Googlе Картах. Это определенный инструмент маркетинга, который является абсолютно бесплатным, и не воспользоваться им нет причин.

В условиях карантина компании освоили много новых онлайн-инструментов, которые помогают им продвигать свой бизнес. Это один из таких инструментов, который поможет еще раз напомнить в Интернете о себе и станет каналом связи с клиентами.

Ранее сообщалось, что Google заблокирует доступ к своим программам более четверти миллиону абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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