"Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны".

РоSSийская компания "Яндекс" в минувшие выходные подверглась самой крупной в истории рунета DDoS-атаке и с трудом выдержала ее.

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники в самом "Яндексе" и американскую компанию Cloudflare, специализирующуюся на противодействии кибератакам.

"Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны", - сказал собеседник газеты в "Яндексе".

"На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отбила наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали", - официально сообщила пресс-служба компании.

Эксперты, опрошенные журналистами, считают, что кибератаки могли осуществить через новый ботнет, который, вероятно, использует старую уязвимость роутеров латвийской компании MikroTik.

Напомним, что "Яндекс" с 2017 года находится в Украине под санкциями в связи с роSSийской агрессией.