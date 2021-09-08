TikTok оказался популярнее YouTube

Западные пользователи теперь выбирают TikTok, а не YouTube.

Похоже, что эпоха YouTube прошла

Пандемия коронавируса максимально благоприятно сказалась на китайской социальной сети TikTok. Во время самоизоляции и карантина пользователи начинали открывать для себя новые сервисы в поисках развлечений, и их выбор падал на TikTok. В последние годы TikTokактивно набирает популярность по всему миру, но теперь он оказался популярнее YouTube – самого главного видеохостинга сети.

Сообщается, что в США и Великобритании среднее время, потраченное пользователем на TikTok, гораздо выше, чем время, потраченное на просмотр YouTube. Эксперты уже заявляют, что TikTok перевернул социальный ландшафт потокового видео.

Однако стоит отметить, что полностью разбить YouTube китайскому сервису не удалось. Общее время, потраченное всеми пользователями на просмотр видео у YouTube заметно больше. Это в первую очередь связано с тем, что аудитория американского сервиса гораздо выше. Число пользователей YouTube превышает 2 миллиарда, а, по данным 2020 года, в TikTokзарегистрировано около 700 миллионов пользователей.

Отмечается, что TikTok тратит большое количество финансов на привлечение аудитории, однако это не значит, что новые пользователи надолго остаются в сервисе. Сообщается, что продолжительность пользования социальной сетью у других приложений значительно выше, чем у TikTok.



