Подорожание интернета в Украине: названа неожиданная причина

В Украине ожидается значительное подорожание интернета. Кроме того, может затормозиться, а кое-где и вовсе остановиться прокладка высокоскоростных телекоммуникаций. При этом идея развития цифровой инфрастуктуры страны, которая принадлежит президенту Зеленскому и его команде, может остаться не реализованной. А в отдаленных селах, как не было качественного интернета, так его и не будет.

Такую, совсем не радужную, перспективу обрисовал замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

Причина подорожания интернета и вероятного коллапса процесса цифровизации страны – не в повышении цен на оборудование и зарплат персоналу фирм, которые занимаются прокладкой телекоммуникаций. Хотя и это имеет место. Однако такие затраты прогнозируемы, и они на сегодня не являются критическими.

Причина в том, что Минэкономики решило обложить ввозной пошлиной импортную кабельную продукцию, без которой в прокладке надежных коммуникаций никак не обойтись, рассказывает Федиенко. А это значит, что подорожание интернета неминуемо.

"В свое время в закрытом формате было проведено так называемое спецрасследование насчет импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Решения мы пока не видели, однако было анонсировано, что стоимость на кабельную продукцию по импорту вырастет на 23%", - пишет нардеп.

Иными словами, правительство намерено ввести спецпошлину на кабельную продукцию, импортируемую в Украину. Из-за этого она подорожает, по крайней мере, на 23%. Причем все это делается "под соусом" защиты отечественного производителя.

Александр Федиенко говорит, что он обеими руками "за" поддержку национального производителя и всегда лично отстаивал эту позицию.

"Но вместе с тем убежден, что указанная позиция возможна лишь на основании вдумчивого экономического подхода, а не путем дополнительных налогов и запретов. Следует внедрять государственную поддержку развития технологий и инноваций, касающуюся национального производителя. Это поможет перейти от страны сырьевой продукции к стране высокотехнологической продукции", - резюмировал Федиенко.

Кроме того, он предлагает чиновникам из Минэкономики и всем желающим заглянуть на сайт Государственной таможенной службы, на котором можно найти все экспортно-импортные операции. Тогда выяснится, что, по крайней мере, последние пять лет, по группе телекоммуникационных кабелей экспорт стабильно превалирует над импортом. То есть, в импортировании нужных модификаций кабельной продукции нет никакой угрозы национальному производителю.