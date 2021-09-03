Популярная среди инвесторов соцсеть Reddit собирается выходить на IPO — Reuters

Популярная среди частных инвесторов соцсеть Reddit готовится к выходу на фондовый рынок. Владельцы компании намерены получить в ходе IPO оценку в $15 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters .

Фото: NASA

Дата выхода пока неизвестна

Время выхода Reddit на рынок и потенциальный объем пока неизвестны — все будет зависеть от ситуации.

Сейчас соцсеть ищет инвестиционных банкиров и юристов для организации IPO в Нью-Йорке. В компании отказываются комментировать информацию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что недавно Reddit привлекла $700 млн на развитие бизнеса и была оценена в $10 млрд .

Популярная соцсеть среди инвесторов

Reddit стал популярен в инвестиционной среде в 2021 году. Ресурс привлек внимание сообществом WallStreetBets, ее участники это преимущественно розничные инвесторы, которые искусственно «разгоняли» котировки так называемых «мемних» акций нескольких компаний.

Самые яркие примеры — сеть кинотеатров AMC и сеть по продаже видеоигр GameStop. Благодаря усилиям членов WallStreetBets акции этих компаний подорожали на сотни процентов.

Также в августе трейдеры с Reddit в моменте подняли акции Robinhood на 82%.