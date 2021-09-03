Акции Spotify, Netflix и других подорожали после того, как Apple разрешила оплачивать подписки без комиссии App Store

Акции потокового аудиосервиса Spotify выросли более чем на 6 % в четверг после того, как Apple объявила о изменении правил App Store, которые, как ранее заявляла Spotify, серьёзно вредят её бизнесу. В среду Apple заявила, что приложения, предоставляющие контент по подписке, теперь могут получать оплату через сторонние сервисы, в обход App Store и соответственно его комиссии 15-30 %.

Акции Spotify, Netflix и других подорожали после того, как Apple разрешила оплачивать подписки без комиссии App Store

CNBC

Новые правила позволят потоковым сервисам получать более высокую прибыль от подписок пользователей iPhone, при этом не отказываясь от преимуществ присутствия в App Store. Юристы Spotify признают, что изменения правил App Store хорошо повлияют на бизнес компании. Spotify жаловалась на правила App Store ещё в 2016 году, когда приложение для доступа к потоковому сервису было удалено из магазина из-за размещения в нём прямой ссылки на платную подписку.

Spotify не единственная компания, чьи акции выросли после смягчения правил App Store. Ценные бумаги Netflix подорожали на 1 %, а Match Group, владеющая Tinder, подорожала на 6 %. В настоящее время Netflix отображает сообщение о том, что пользователи не могут оформить подписку в iOS-приложении, направляя желающих зарегистрироваться на свой веб-сайт.

Стоит отметить, что уступки Apple, на которые компания пошла в рамках соглашения с Японской ассоциацией справедливой торговли, не распространяется на все приложения в App Store. Игровые приложения по-прежнему не могут обходить платёжную систему Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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