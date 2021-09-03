Акции Spotify, Netflix и других подорожали после того, как Apple разрешила оплачивать подписки без комиссии App Store

Акции потокового аудиосервиса Spotify выросли более чем на 6 % в четверг после того, как Apple объявила о изменении правил App Store, которые, как ранее заявляла Spotify, серьёзно вредят её бизнесу. В среду Apple заявила, что приложения, предоставляющие контент по подписке, теперь могут получать оплату через сторонние сервисы, в обход App Store и соответственно его комиссии 15-30 %.

CNBC

Новые правила позволят потоковым сервисам получать более высокую прибыль от подписок пользователей iPhone, при этом не отказываясь от преимуществ присутствия в App Store. Юристы Spotify признают, что изменения правил App Store хорошо повлияют на бизнес компании. Spotify жаловалась на правила App Store ещё в 2016 году, когда приложение для доступа к потоковому сервису было удалено из магазина из-за размещения в нём прямой ссылки на платную подписку.

Spotify не единственная компания, чьи акции выросли после смягчения правил App Store. Ценные бумаги Netflix подорожали на 1 %, а Match Group, владеющая Tinder, подорожала на 6 %. В настоящее время Netflix отображает сообщение о том, что пользователи не могут оформить подписку в iOS-приложении, направляя желающих зарегистрироваться на свой веб-сайт.

Стоит отметить, что уступки Apple , на которые компания пошла в рамках соглашения с Японской ассоциацией справедливой торговли, не распространяется на все приложения в App Store. Игровые приложения по-прежнему не могут обходить платёжную систему Apple .



