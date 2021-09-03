Instagram перестал работать во всем мире

Пользователи социальной сети Instagram 2 сентября не могли обновить свои страницы, либо зайти в аккаунт. Сбой зафиксировали около 13:00 по киевскому времени, и уже в 14:43 Instagram заработал в нормальном режиме.

Масштабный сбой в Instagram: что произошло с социальной сетью во всем мире

О причинах сбоя разработчики пока не сообщили. Согласно данным сервиса Downdetector, данная проблема затронула Индию, Украину, Узбекистан и ряд других стран. Об этом люди массово начали сообщать в Twitter и Facebook.

По статистике, у 66% пользователей возникли проблемы с загрузкой страниц и фотографий, у 21% — со входом в приложение и свою учетную запись, у 13% — с веб-версией Instagram.

Пик поломки зафиксирован в 14:22 за киевским временем. Именно в это время Downdetector получил более 4,5 тысячи жалоб на работу Instagram.

Это уже второй сбой в Instagram за последний месяц. Ровно месяц назад, 2 августа, пользователи жаловались на те же самые проблемы с загрузкой ленты и подключением к сервису. Однако, жители Украины в прошлый раз сбой не ощутили.

Масштабный сбой в Instagram: что произошло с социальной сетью во всем мире

В данное время социальная сеть работает в штатном режиме. Пользователи не жалуются на проблемы с загрузкой ленты и работой мобильного приложения и сайта.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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