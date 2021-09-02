Минздрав откладывает полный переход на э-больничные. Причина — не все освоили систему

Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября. Об этом Общественному сообщили в Минздраве Украины.

Что известно об изменениях

В то же время уже более чем в 2 тысячах медучреждений могут «выдавать» электронные справки, рассказал пресс-секретар Министерства здравоохранения Роман Борщ.

Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему овладели более двух тысяч, подчеркнул он.

«Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы — те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени — сейчас готовится приказ, который продолжит этот переходный период до октября», — сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Напомним

В декабря 2019 года Кабинет министров планировал до апреля 2020 ввести электронный больничный. В ноябре 2020 министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронные больничные заработают с 2021 года.

В 2020 году 13 млн украинцев получили электронную медицинскую карту по программе цифровизации системы здравоохранения.

В январе 2021 Федоров заявил, что в 2021 году в приложении Минцифры «Дія» должна появиться цифровая подпись, электронный больничный, возможность онлайн изменять регистрацию и регистрировать услуги для ФОП.

3 февраля 2021 Верховная Рада поддержала постановление о введении электронного реестра листков нетрудоспособности (электронных больничных).