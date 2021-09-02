Массовый психоз: пользователи TikTok стали отмечать у себя признаки синдрома Туретта

Синдром Туретта — относительно редкое генетическое заболевание, которое представляет собой расстройство центральной нервной системы. Множество пользователей TikTok во время пандемии начали обращаться в клиники, так как считали, что у них имеется это заболевание.

Массовый психоз: пользователи TikTok стали отмечать у себя признаки синдрома Туретта

zdravbud.net

Посмотрев на блогеров, страдающих синдромом Туретта, некоторые люди начинают замечать на себе симптомы этого заболевания. Но на самом деле эти люди полностью здоровы

В пандемию, когда TikTok, и без того растущий быстрыми темпами, начал стремительно набирать популярность, к психиатрам стало обращаться все больше детей. Врачи замечали у них симптомы синдрома Туретта, однако никакой генетической предрасположенности или существующих мутаций, связанных с заболеванием, у пациентов, конечно же, не было.

Более того, расстройство проходило после нескольких сеансов психотерапии и даже без медикаментов. Оказалось, что эти случаи были обусловлены массовым функциональным двигательным расстройством — по симптомам оно похоже на синдром Туретта, но не обусловлено генетическими факторами.

Врачи связывают это с распространяющимися в TikTok и YouTube видео с блогерами, больными синдромом Туретта. В качестве примера медики приводят немецкого ютубера Яна Циммермана, после просмотра ролика которого около 50 человек обратились в психиатрическую клинику с жалобами на нервные тики.

В древности подобные «эпидемии» могли охватывать целые деревни — это называлось массовым психозом. Теперь, когда весь мир связан всемирной паутиной в одну «цифровую деревню», эпидемии психозов стали более масштабными и пространственно разделенными.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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