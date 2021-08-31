Сервис Zoom впервые добился миллиардной квартальной выручки

Компания Zoom Video Communications Inc., стоящая за известным сервисом для онлайн-видеоконференций, сообщила о новом достижении — впервые в своей истории её выручка превысила $1 миллиард за квартал. Речь идёт об отчётном периоде, закончившемся с началом июля. Такие показатели во многом обеспечила пандемия с последующей удалённой работой многих миллионов людей.

wsj.com

Хотя рост в сравнении с предыдущим кварталом составил впечатляющие 54 %, это не идёт ни в какое сравнение с показателями за второй квартал 2020 года — тогда компании, массово переходившие на удалённую работу, обеспечили компании четырёхкратный рост поступлений. В текущем квартале компания также ожидает роста выручки, по её оценкам она тоже составит более $1 миллиарда — это служит ещё одним свидетельством высокого спроса на инструменты для удалённого взаимодействия офисных сотрудников.

Так, по данным консалтинговой компании International Data Corp., рынок программного обеспечения для координации совместных проектов и коллективного общения к 2025 году достигнет около 51 миллиарда долларов, приблизительно вдвое больше, чем в 2020 году.

В недавнем докладе Microsoft Corp. упоминается, что число пользователей сервиса Microsoft Teams достигло рекордных значений — он насчитывает около 250 миллионов активных пользователей ежемесячно, а также порядка 80 миллионов активных пользователей Teams Phones — общее число звонков ежемесячно превышает миллиард.

По мере возвращения офисных сотрудников на рабочие места, начинает вызывать сомнения возможность Zoom сохранить прежний объём готовой платить аудитории, не говоря уже о росте.

В понедельник Zoom сообщила, что сейчас имеет порядка 504 900 корпоративных клиентов, имеющих более 10 сотрудников, в апреле текущего года их было «всего» 497 000. За последние 12 месяцев порядка 2278 корпоративных клиентов обеспечивали более 100 000 долларов выручки каждый, в предыдущем квартале — 1999 клиентов.

Пока сервис добавляет новые функции, а в июле приобрёл провайдера облачных сервисов Five9 Inc. Ожидается, что сделка позволит компании выйти на рынок инструментов для колл-центров, оцениваемый в 24 миллиарда долларов.

Прибыль Zoom во втором квартале выросла до 317 миллионов долларов — со 186 миллионов в соответствующем квартале прошлого года, а выручка достигла 1,02 миллиарда — в прошлом году она составляла $663,5 миллиона. В компании рассчитывают, что ежегодная выручка теперь достигнет 4,02 миллиарда, в прошлом году этот показатель составил порядка 3,99 миллиарда долларов.



