Apple приобрела потоковый сервис с классической музыкой Primephonic

Сегодня Apple объявила о приобретении сервиса Primephonic, который специализируется на потоковом воспроизведении классических музыкальных произведений. В приуроченном данному событию пресс-релизе говорится, что результатом сделки для пользователей станет «значительное улучшение восприятия классической музыки». В 2022 году компания Apple выпустит отдельное приложение Apple Music Classical.

Apple приобрела потоковый сервис с классической музыкой Primephonic

theverge.com

Apple заявляет, что плейлисты и эксклюзивный аудиоконтент Primephonic будут незамедлительно интегрированы в Apple Music. В дальнейшем компания добавит в свой сервис «лучшие функции Primephonic», среди которых улучшенные возможности просмотра и поиска по композитору и репертуару, подробное отображение метаданных классических произведений и многое другое. По словам Apple, в следующем году она планирует запустить отдельное приложение для любителей классической музыки, в котором будет использоваться полюбившийся пользователям классический интерфейс Primephonic.

Apple приобрела потоковый сервис с классической музыкой Primephonic

theverge.com

Сервис Primephonic был запущен три года назад, и его команда заявляет, что сделка с Apple связана с планами по масштабированию и охвату большего числа слушателей. Представитель стартапа сказал, что понимает, что сервис, специализирующийся только на классической музыке, не может охватить многих поклонников этого жанра, которые неравнодушны и к другим стилям. Поэтому Primephonic пришла к выводу, что для достижения своей миссии ей необходимо сотрудничать с ведущим потоковым сервисом, который охватывает все музыкальные стили.

Primephonic больше не принимает новых клиентов. Сообщается, что сервис в том виде, в котором он существует сегодня, будет закрыт седьмого сентября. После этого клиенты с активной подпиской получат пропорциональное возмещение и код для активации шестимесячного пробного периода Apple Music.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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