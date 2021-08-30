Китайские власти намерены контролировать селебрити и даже «стирать» их из интернета

В последний год китайская политика по поводу контроля интернет-пространства сильно ужесточилась. Теперь чиновники объявили о том, что будут применять алгоритмы для удаления запрещенной информации из фан-сообществ и даже «стирания» знаменитостей из сети.

Variety

Китайские власти разрабатывают новые законы, чтобы контролировать знаменитостей и рекомендательные алгоритмы, которые заставляют пользователей тратить больше денег или смотреть больше контента

Администрация киберпространства Китая в пятницу опубликовала несколько связанных между собой уведомлений. В одном из них говорилось, что орган примет карательные меры против распространения вредной информации в группах поклонников знаменитостей. Каналы обсуждения могут быть отключены.

Во втором сообщении администрация объявила о проекте правил для алгоритмов рекомендаций в интернете. Чиновники хотят остановить работу алгоритмов, которые побуждают пользователей тратить большие суммы денег или расходовать финансы так, чтобы «нарушить общественный порядок». Интернет-компании должны усложнить создание поддельных учетных записей пользователей и упростить пользователям отключение систем рекомендаций.

Алгоритмы рекомендаций используются службами домашних покупок, новостными сайтами, социальными сетями и потоковыми платформами. Проект китайских властей будет открыт для обсуждения до середины сентября. Эта инициатива — часть кампании чиновников по масштабному регулированию интернета. Ранее в Китае от действий властей сильно пострадали одни из самых крупных в мире технокомпаний Tencent, Alibaba и Bytedance — регуляторы вплотную взялись за них и «закрутили гайки» настолько, что некоторые рынки (например, онлайн-образование) оказались недоступны для этих корпораций.

От этих «репрессий» теперь страдают и селебрити. Например, один из самых известных китайских певцов Крис Ву (участник группы EXO) после неподтвержденных обвинений в изнасиловании не только попал под арест, но и начал «исчезать» из интернета — статьи о нем стали убирать новостные сайты, а фильмы с ним начали пропадать со стриминговых платформ. То же самое уже начало происходить и с Чжан Чжеханем, который ранее выложил фото из токийского храма, а также с актрисой Чжао Вэй, вовлеченной в крупный налоговый скандал.



