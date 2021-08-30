Глава Twitter запустит разработку децентрализованной биткоин-биржи

Глава Twitter Джек Дорси рассказал о работе над открытой платформой TBD для создания децентрализованной биткоин-биржи (DEX) на базе своей платежной компании Square, сообщает ForkLog.

Управляющий возглавляемого Square платежного приложения Cash App и руководитель TBD Майк Брок раскрыл дополнительные подробности.

«Мы считаем, что биткоин станет нативной интернет-валютой. Хотя многие проекты работают над повышением децентрализации интернета, наше внимание сосредоточено исключительно на надежной мировой денежной системе для всех», — написал он.

По словам Брока, сегодня приобретение биткоина осуществляется через централизованные сервисы, такие как Cash App и Coinbase. Он уверен, что у платформ есть ряд проблем, а также они неравномерно распределены по миру.

«Это проблема, которую мы решим. […] Можете думать о проекте как о децентрализованной бирже для фиата. Как мы уже говорили, разработка платформы будет полностью публичной, с открытым исходным кодом и протоколом, с поддержкой любого кошелька», — подчеркнул Брок.

Он также добавил, что не будет организации или модели управления для контроля TBD.

Представители некастодиальной криптовалютной платформы Bisq предложили Дорси обсудить сотрудничество.

«Мы потратили последние пять лет на создание Bisq v1, чтобы стать одноранговой DEX для опытных пользователей биткоина. Прямо сейчас мы работаем над второй версией», — написали разработчики

В 2019 году разработчики Bisq представили новую версию DEX, которую назвали «важнейшей вехой в развитии платформы».

Напомним

В июле Дорси и Брок раскрыли первые подробности о TBD. По словам главы Twitter , платформа для разработчиков некастодиальных, инклюзивных и DeFi-сервисов намерена придерживаться принципов «полной открытости».

Ранее Square объявила о создании аппаратного кошелька и сервиса для хранения биткоина. Команду разработки возглавил руководитель отдела безопасности устройств Square Макс Гиз.