Количество интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд человек

По сообщениям сетевых источников, в настоящее время в Китае насчитывается более 1 млрд интернет-пользователей. Этому способствовала деятельность технологических компаний, таких как Alibaba Group Holding, которые привлекают всё больше жителей самой густонаселённой страны мира, предлагая различные услуги, начиная от онлайн-покупок и заканчивая оплатой счетов.

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По данным Информационного центра китайской сети интернет (CNNIC), по состоянию на июнь этого года в Поднебесной насчитывалось около 1,01 млрд интернет-пользователей, что на 8 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается, что численность интернет-аудитории в стране впервые превысила 1 млрд человек. При этом уровень проникновения интернета в стране вырос до 71,6 %.

Сервисы доставки в стране за отчётный период выросли на 15 %, а их пользовательская база составила 468 млн человек, а это значит, что почти половина всех интернет-пользователей Китая использует онлайн-доставку. Сервисы по вызову такси за год выросли на 17 %, увеличив пользовательскую базу до 396 млн человек. Стриминговые видеоплатформы, такие как китайская версия TikTok под названием Douyin, выросли на 6 % до 943 млн пользователей. Количество зрителей сервисов онлайн-трансляций увеличилось на 13 % до 637 млн человек. Численность онлайн-покупателей составила 812 млн человек, прибавив относительно предыдущего аналогичного периода 8 %, а аудитория платёжных систем, где доминирующие позиции занимают сервисы Alipay от Alibaba и WeChat от Tencent, выросла на 8 % до 872 млн человек.

Рост числа интернет-пользователей в Поднебесной за последний год был в значительной степени обусловлен тем, что из-за пандемии коронавируса многим людям приходилось проводить дома большую часть времени. Во время карантина они привыкли чаще пользоваться услугами платформ электронной коммерции, совершать платежи через интернет-сервисы и пользоваться другими онлайн-услугами. Поскольку онлайн-сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни для многих жителей Китая, технологические гиганты охватывают всё большую аудиторию, а их влияние растёт быстрыми темпами. Поэтому последние несколько месяцев китайские власти проводят меры по ужесточению регулирования технологического сектора и некоторых связанных с ним отраслевых направлений. В сентябре этого года в Китае вступит в силу закон о безопасности данных, усиливающий надзор за обработкой информации, а в ноябре начнёт действовать новый закон о конфиденциальности данных.



