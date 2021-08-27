Власти КНР выпустили инструкцию для создания алгоритмов рекомендаций в Сети

В Китае выпустили проект «дорожной карты», определяющей принципы регулирования алгоритмов, используемых провайдерами интернет-сервисов для выдачи рекомендаций пользователям. Это часть общего плана по защите конфиденциальности и безопасности данных граждан.

reuters.com

По мнению властей, сервис-провайдеры должны придерживаться определённой бизнес-этики и справедливого отношения к пользователям. По данным т.н. Администрации киберпространства Китая, сервисы, в частности, не должны внедрять алгоритмы, обманом вынуждающие пользователей тратить много денег в Сети или платить за услуги, в конечном счёте ведущие к нарушению общественного порядка.

Алгоритмы не должны использоваться для создания фейковых аккаунтов (что бы это ни значило), а у пользователей должна сохраняться опция легко отключить механизмы предоставления рекомендаций. Проект инструкции будет доступен для общественного обсуждения до 26 сентября.

Проект появился в разгар применения в отношении китайских компаний ограничительных мер в интернет-секторе. Власти наказывают бизнес за различные типы нарушений — от «монополистского» поведения на рынке до нарушений пользовательской конфиденциальности.

Ранее в этом году Китайская ассоциация потребителей критиковала интернет-компании за злоупотребление использованием персональных данных пользователей и «втягивание» их в ненужные покупки и участие в промоакциях. Государственные СМИ выпустили ряд призывов к регулированию соответствующих алгоритмов.

Известно, что интернет-компании по всему миру используют алгоритмы, позволяющие прогнозировать поведение пользователей, их предпочтения и делать рекомендации на их основе — для извлечения выгоды. В Китае, например, это касается гигантов вроде Alibaba Group, автоагрегатора DiDi и владеющей сервисом TikTok компании ByteDance.

Недавно в КНР принят закон о кибербезопасности, который вступит в силу уже 1 сентября текущего года. Он предназначен для защиты прав пользователей в киберпространстве и накладывает ряд ограничений на быстрорастущую интернет-индустрию.



