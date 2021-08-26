После встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасность

После вчерашней встречи с главой США Джо Байденом (Joe Biden) представители компаний–техногигантов выразили готовность принять самое активное участие в обеспечении кибербезопасности в стране. На это компании готовы потратить миллиарды долларов и другие ресурсы.

После встречи с президентом США Google и Microsoft готовы потратить миллиарды на кибербезопасность

globalgovernmentforum.com

Встреча состоялась после серии резонансных кибератак, включая «нападение» на разработчика программного обеспечения и правительственного подрядчика SolarWinds, а также стратегически важную трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Список защитных мер включает разработку новых стандартов обеспечения кибербезопасности, разработку и предоставление прочим бизнесам специальных инструментов защиты и тренинги экспертов — в настоящее время в США насчитывается порядка 500 000 специалистов по борьбе с киберугрозами.

Вашингтон заявил, что Apple реализует программу, призванную усилить меры безопасности по всей цепочке своих поставщиков, включая контроль таких «мелких» деталей, как повсеместное введение многофакторной аутентификации и проведение курсов переподготовки специалистов-безопасников.

В Google сообщили, что компания намерена в течение пяти лет инвестировать более 10 миллиардов долларов в укрепление систем кибербезопасности разного назначения. Кроме того, компания пообещала подготовить 100 000 IT-специалистов.

Microsoft за тот же период намерена потратить 20 миллиардов долларов на разработку современных программных инструментов обеспечения безопасности, 150 миллионов потратят на то, чтобы помочь правительственным ведомствам обновить системы защиты и подготовить новые кадры в данной сфере. Компания заявила, что уже с 2015 года тратит на кибербезопасность по миллиарду долларов ежегодно.

IBM намерена подготовить более 150 000 специалистов-безопасников за три года и, конечно, будет содействовать обеспечению расового разнообразия в отрасли. Также компания анонсировала решения для хранения данных, предназначенные для компаний, обслуживающих критически важные инфраструктурные проекты страны и сообщила, что работает над методами безопасного шифрования для квантовых компьютеров.

«Облачное» подразделение Amazon — Amazon Web Services намерено выдавать владельцам аккаунтов бесплатные устройства для многофакторной аутентификации и обеспечит базовые тренинги для организаций и частных лиц.

Во встрече участвовали и представители других бизнесов, включая всевозможных финансовых консультантов вроде TIAA и JPMorgan, а также представители промышленности, не связанной с IT, но, как и прочие современные бизнесы, использующей IT-решения для управления бизнес-процессами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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