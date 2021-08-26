Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск

Документ инициирует ряд мероприятий с целью создания кибервойск в структуре Минобороны Украины.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства".

Соответствующий указ №446/2021 обнародован на сайте главы государства.

Документ инициирует ряд мероприятий с целью создания кибервойск в структуре Минобороны Украины.

В частности, в решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.

В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказания отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Напомним, 21 августа Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа о введении персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача, основателя издания "Страна" Игоря Гужвы и Анатолия Шария.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Анджелина Джоли побила рекорд по количеству набранных подписчиковАнджелина Джоли побила рекорд по количеству набранных подписчиков
Vodafone покупает интернет-провайдера VegaVodafone покупает интернет-провайдера Vega
OnlyFans решил отказаться от порнографииOnlyFans решил отказаться от порнографии
Ошибка в настройке Power Apps привела к утечке данных 38 млн пользователей сервиса — вины Microsoft в этом нетОшибка в настройке Power Apps привела к утечке данных 38 млн пользователей сервиса — вины Microsoft в этом нет
Хакер вернул все украденные у криптовалютной платформы Poly Network $610 млнХакер вернул все украденные у криптовалютной платформы Poly Network $610 млн
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии"СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии"
Интернет и ТВ подорожают на 30% в УкраинеИнтернет и ТВ подорожают на 30% в Украине
СНБО введет санкции против роSSийской организации, создавшей "копию" сайта Офиса президента УкраиныСНБО введет санкции против роSSийской организации, создавшей "копию" сайта Офиса президента Украины
Зеленский подписал закон о "налоге на Google"Зеленский подписал закон о "налоге на Google"
В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"
В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидийВ Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
Высокоскоростной интернет запустят в УкраинеВысокоскоростной интернет запустят в Украине
Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети MultiplexЗеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex
В США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSияВ США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSия
В Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в УкраинеВ Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости