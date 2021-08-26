Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 14 мая 2021 года "О неотложных мерах по киберобороне государства".

Соответствующий указ №446/2021 обнародован на сайте главы государства.

Документ инициирует ряд мероприятий с целью создания кибервойск в структуре Минобороны Украины.

В частности, в решении СНБО отмечается, что Кабмин должен безотлагательно рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также объем комплектования личного состава кибервойск с учетом оптимального соотношения военнослужащих, работников Министерства обороны Украины, а также зачисленных в запас, резервистов и других категорий лиц.

"По результатам расчетов в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск", - говорится в документе.

В нем отмечается, что указанное решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения его обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и оказания отпора вооруженной агрессии в киберпространстве.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Согласно ему, ответственным за выполнение указанного решения СНБО является секретарь Совета Алексей Данилов.

Напомним, 21 августа Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа о введении персональных ограничительных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача, основателя издания "Страна" Игоря Гужвы и Анатолия Шария.