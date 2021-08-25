OnlyFans передумал отказываться от порнографии

Сервис OnlyFans отказался от идеи с октября запретить публикацию контента, содержащего демонстрацию "откровенного поведения сексуального характера".

Об этом компания сообщила в Twitter .

"Мы получили гарантии, необходимые для поддержания нашего разнообразного сообщества авторов", - отметил OnlyFans.

В сообщении отмечается, что сервис "выступает за инклюзивность" и "в дальнейшем будет домом для всех авторов".

О решении отказаться от "откровенного" контента OnlyFans сообщил на прошлой неделе. Основатель сервиса Тим Стокле заявил, что запретить порнографию на платформе его заставило "несправедливое" отношение банков, что беспокоятся из-за "репутационных рисков". По словам Стокле, OnlyFans прибегает к услугам банков, поскольку выплачивает более чем 1 млн создателям контента более 300 млн долларов ежемесячно.

Платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тим Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании. Основным владельцем сайта на сегодня является выходец из Украины Леонид Радвинський. В июне он стал долларовым миллиардером.

Сайт имеет более 130 млн пользователей. Его популярность особенно подскочила в ходе локадунов.