OnlyFans передумал отказываться от порнографии

Компания, которая объясняла запрет давлением банков, сообщила о получении необходимых "гарантий".

OnlyFans передумал отказываться от порнографии
Фото: habr.com

Сервис OnlyFans отказался от идеи с октября запретить публикацию контента, содержащего демонстрацию "откровенного поведения сексуального характера".

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Мы получили гарантии, необходимые для поддержания нашего разнообразного сообщества авторов", - отметил OnlyFans.

В сообщении отмечается, что сервис "выступает за инклюзивность" и "в дальнейшем будет домом для всех авторов".

О решении отказаться от "откровенного" контента OnlyFans сообщил на прошлой неделе. Основатель сервиса Тим Стокле заявил, что запретить порнографию на платформе его заставило "несправедливое" отношение банков, что беспокоятся из-за "репутационных рисков". По словам Стокле, OnlyFans прибегает к услугам банков, поскольку выплачивает более чем 1 млн создателям контента более 300 млн долларов ежемесячно.

Платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тим Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании. Основным владельцем сайта на сегодня является выходец из Украины Леонид Радвинський. В июне он стал долларовым миллиардером.

Сайт имеет более 130 млн пользователей. Его популярность особенно подскочила в ходе локадунов.

Напомним, в 2018 году социальная сеть Tumblr отказалась от порнографии после жалоб со стороны Apple App Store. После этого ее посещаемость резко упала. В 2019 году она была продана владельцу WordPress за несколько миллионов долларов.

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