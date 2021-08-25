Закон Китая о защите данных «подкосил» акции BigTech

В пятницу Китай принял масштабный закон о конфиденциальности данных, направленный на предотвращение сбора компаниями личных данных клиентов на фоне роста в стране числа интернет-мошенников, пишет Investing.com со ссылкой на Financial Times.

Закон Китая о защите данных «подкосил» акции BigTech

Закон оказывает давление в первую очередь на высокотехнологические компании, работающие с интернет-платформами и генерирующие личные данные пользователей.

Согласно этому закону, отныне любые государственные и частные организации, обрабатывающие личную информацию, должны будут урезать сбор таких данных и cначала получить согласие самих пользователей.

Однако его действие не распространяется на само государство: Китайская государственная служба безопасности сохранит доступ к части личных данных граждан.

Принятие закона происходит на фоне репрессий, проводимых центральными властями страны против Big Tech, акции которых, включая Alibaba (NYSE:BABA) и Tencent Holdings Ltd (HK:0700), сразу же упали после этой новости. Никто не сомневается, что новые правила также приведут к дальнейшим потрясениям в технологическом секторе, после того, как последние месяцы «на мушку» регуляторов попали такие компании, как каршеринговый гигант Didi Global Inc ADR (NYSE:DIDI) из-за неправомерного использования ими личных данных клиентов.

Защита пользователей

Официальная аргументация Пекина по поводу принятия закона о конфиденциальности данных гласит, что он направлен на защиту тех, кто «переживает по поводу использования персональных данных для профилирования пользователей и алгоритмов рекомендаций или использования больших объемов данных для установления [несправедливых] цен», согласно заявлению представителя Всекитайского собрания народных представителей государственному информационному агентству Синьхуа.

На принятие закона повлияли многочисленные жалобы в китайскую службу защиты прав потребителей. Пользователи возмущались, что вызывать такси через iPhone — дороже, чем через более дешевую модель мобильного телефона, а цены на билеты для бизнес-путешественников — выше, чем для обычных туристов. Теперь многие компании больше не смогут устанавливать разные цены на одну и ту же услугу на основе истории покупок своих клиентов.

Новый стандарт

За образец взят Общий регламент Европейского Союза о защите данных, один из самых строгих в мире законов о защите конфиденциальности в интернете.

Теперь и китайский режим конфиденциальности стал таким же, считает Кендра Шефер, партнер консалтинговой фирмы Trivium China в Пекине.

Закон вступит в силу 1 ноября, и предусматривает, что личные данные граждан Китая (включая информацию, которая в случае утечки может привести к дискриминации или серьезно угрожать безопасности людей, как расовую или этническую принадлежность, религию, биометрические данные или местонахождение) не могут быть переданы в страны с более низкими стандартами безопасности данных, чем в Китае.

Нарушители будут подвергнуты штрафам в размере до 50 млн юаней ($7,6 млн) или 5% от их годового оборота.

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