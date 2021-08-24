Хакер вернул все украденные у криптовалютной платформы Poly Network $610 млн

История, связанная с одной из самых необычных краж в сфере цифровых активов, подходит к концу. Блокчейн-платформа Poly Network официально объявила о возвращении контроля над похищенными ранее криптовалютными активами пользователей на общую сумму в $610 млн.

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«На данный момент все пользовательские активы, которые были похищены во время инцидента, полностью возвращены», — говорится в сообщении компании. Согласно имеющимся данным, в настоящее время сотрудники Poly Network работают над тем, чтобы вернуть пользователям платформы контроль над своими активами. Компания стремится сделать это как можно скорее, но какие-то конкретные сроки не были озвучены.

Кража криптовалюты пользователей Poly Network сопровождалась странными событиями, которые не свойственны подобным инцидентам. Всего через день после кражи хакер выразил готовность вернуть криптовалютные активы. Позднее платформа заявила о намерении выплатить хакеру вознаграждение в размере $500 тыс., а также пригласила его на работу в качестве советника по кибербезопасности.

«Мои действия, которые могут расцениваться как странные, — это мои попытки внести вклад в безопасность проекта Poly в моём личном стиле. Консенсус был достигнут болезненным и непонятным способом, но он работает», — приводит источник слова хакера, который стоял за кражей средств пользователей Poly Network.

Непонятно, почему хакер решил вернуть средства, поскольку обычно подобные инциденты не заканчиваются подобным образом. Возможно, он попросту не имел возможности обналичить цифровые активы или же незаметно перевести их куда-либо.



