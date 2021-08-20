Vodafone покупает интернет-провайдера Vega

Антимонопольный комитет разрешил Vodafone Украина купить контрольный пакет акций Фарлеп-Инвест (телеком-компания Vega) Рината Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Vodafone покупает интернет-провайдера Vega
Фото: delo.ua

Что известно

Общая доля концентрации не будет превышать 11% рынка, считают в АМКУ.

В регуляторе пришли к выводу, что сделка не приведет к монополизации рынка телеком услуг. Там считают, что покупка наоборот ускорит развитие сферы услуг и повысит их качество.

При этом деятельность Vodafone и Vega пересекается на ряде рынков телеком услуг, добавили в АМКУ.

На всех рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика работает много конкурентов. Они предлагают аналогичные услуги, объяснили в комитете.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Google и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. кмGoogle и Facebook протянут новые интернет-кабели между Северной Америкой и Азией — 190 Тбит/с и 12 тыс. км
Microsoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратовMicrosoft будет использовать блокчейн на базе Ethereum, чтобы награждать за доносы на пиратов
Tinder добавит возможность верификации личности для всех пользователейTinder добавит возможность верификации личности для всех пользователей
Лондонский суд обязал криптобиржу Binance отследить аккаунты хакеров и заблокировать ихЛондонский суд обязал криптобиржу Binance отследить аккаунты хакеров и заблокировать их
Владелец Hotline продал интернет-издание ITC.uaВладелец Hotline продал интернет-издание ITC.ua
Блок рекламы


Похожие новости
Amazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами — СМИAmazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами — СМИ
Датагруп покупает «Волю»Датагруп покупает «Волю»
Facebook покупает стартап по обслуживанию клиентов KustomerFacebook покупает стартап по обслуживанию клиентов Kustomer
Google покупает стартап в области технологий для розничных магазинов PointyGoogle покупает стартап в области технологий для розничных магазинов Pointy
Google покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрдGoogle покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрд
Владелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрдВладелец WordPress покупает Tumblr за $3 млн. Шесть лет назад платформу оценивали в $1,1 млрд
Google покупает провайдера услуг в области облачного хранения файлов ElastfileGoogle покупает провайдера услуг в области облачного хранения файлов Elastfile
Salesforce покупает компанию Tableau за $15,3 млрд. Это самое дорогое поглощение в истории компании
Google покупает стартап Alooma для усиления облачного бизнесаGoogle покупает стартап Alooma для усиления облачного бизнеса
СБУ заблокировала интернет-провайдера, ретранслирующего Russia Today в Винницкой областиСБУ заблокировала интернет-провайдера, ретранслирующего Russia Today в Винницкой области
Последние новости
Подгружаем последние новости