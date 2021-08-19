СБУ ликвидировала ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии"

В Луцке правоохранители нейтрализовали мощную ботоферму, финансируемую гражданами РоSSии. Ее организатором является местный житель.

Злоумышленники с тысяч фейковых аккаунтов распространяли антиукраинские призывы в Интернете и агитировали за создание "Малороссии" и "Новороссии", сообщили в пресс-службе СБУ . Также боты призывали к присоединению всего востока Украины к "великой РоSSии".

Преступная деятельность велась через специальное оборудование для анонимизации каналов связи.

"«Технику »разместили по шести подпольным адресам. Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через роSSийские платежные системы", - отметили в сообщении.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки", правоохранители обнаружили:

GSM-шлюзы,

компьютерное оборудование,

банковские карточки,

более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,

финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, что в июле финансируемую из РоSSии ботоферму разоблачили в Ивано-Франковской области. Клиенты использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. "Расчеты" велись в рублях.