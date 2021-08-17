Tinder добавит возможность верификации личности для всех пользователей

В «ближайшие кварталы» пользователи сервиса знакомств Tinder со всего мира смогут подтвердить подлинность своей личности с помощью функции ID Verification — в Японии такая опция появилась ещё в 2019 году. Для этого потребуется предоставить сервису сканы своих документов.

looper.com

В Японии обычно требуется загрузка изображения паспорта или водительского удостоверения, но не исключено, что в других странах будет можно загружать и другие документы. В компании сообщили, что в расчёт будут приниматься рекомендации местных экспертов, пожелания пользователей в отдельных странах и местные нормы права.

По словам представителя Tinder Рори Козолла (Rory Kozoll), компания намерена обеспечить пользователям больше уверенности в том, что их потенциальные партнёры — «аутентичны» и дать им больше контроля над тем, с кем общаться на платформе.

Сначала ID Verification будет добровольной (за исключением случаев, когда иное требуется местными законами) — в Tinder уверены, что некоторые пользователи не захотят делиться данными о себе в Сети. Как считают представители сервиса, во многих частях света и/или маргинализованных сообществах у людей могут быть веские причины скрывать настоящие данные. Основная задача — создать действительно приемлемое решение для верификации.

Известно, что Tinder продолжает добавлять приложению функции, связанные с обеспечением безопасности. В прошлом году добавился сервис подтверждения фотографий, а в марте текущего года анонсированы инвестиции в Garbo — организацию, проверяющую биографии пользователей на, например, случаи «гендерного насилия». Изначально такую функцию предполагалось внедрить в США , но до сих пор возможности нет даже там.



